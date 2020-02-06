إسبانيا – أهابت السفارة السعودية لدى إسبانيا بالمسافرين أو المقيمين في إسبانيا، بأخذ الحيطة والحذر من اللصوص، وتوخي الحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية في جميع الأماكن العامة.

وأشارت السفارة في بيان لها، أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرائق متنوعة، وعليه تدعو المواطنين للحيطة من ذلك، كما تأمل من جميع المواطنين القادمين الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة على الإنترنت.

وحسب بيانات الشرطة الإسبانية، ارتفعت عمليات السرقة بنسبة 28 بالمئة بين الأعوام 2016 – 2018، صاحبتها أعمال عنف بنسبة 31 بالمئة في النصف الأول من 2019، غير أن الجرائم المؤدية إلى وفيات وإصابات، تراجعت في 2019، فيما يبقى متوسط جرائم القتل نسبة إلى الفرد الواحد أدنى بكثير من المسجل في برلين أو لندن أو بروكسل.

في سياق متصل، قالت الخبيرة الإسبانية في السياسات الأمنية صونيا أندولز، إن “برشلونة تبقى مدينة آمنة جدا، وصحيح أن نسبة بعض الجرائم ارتفعت فيها، لكن هذا الارتفاع ليس كافيا بنظري ليثير حالة من الهلع”.

ونظم سكان برشلونة القلقون على مدينتهم، دوريات مدنية تجوب الشوارع وشبكة قطار الأنفاق، للتحذير من النشالين مع رفع لافتات بلغات متعددة.

المصدر: سبق