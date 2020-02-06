ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جاشوا هاريس.

الطرفان تبادلا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها التطورات السياسية الأخيرة ونتائج مؤتمر برلين بالإضافة لسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانيء تصدير النفط وذلك من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط و مراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة .

ومن جانبه،أكد العقوري على عمق العلاقات بين البلدين،مجدداً شكره للمجهودات الأمريكية لدعم استقرار ليبيا وتقديره للمساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية في المجال الإنساني والتنموي آملا أن تستفيد ليبيا من الخبرات الأمريكية لبناء مؤسسات البلاد .