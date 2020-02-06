إيران – أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الكرواتي دراغان سكوتشيتش لتدريب منتخبه الأول، بعد رحيل المدرب السابق البلجيكي مارك ويلموتس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني أمير مهدي علاوي “عقد الاتحاد محادثات مكثفة لاختيار مدرب للمنتخب في الأيام الأخيرة… تم الإعلان عن السيد دراغان سكوتشيتش مدربا للمنتخب، وسيتم الكشف عن الخطط المستقبلية من قبل الاتحاد في وقت قريب”.

وسيصبح سكوتشيتش (51 عاما)، الذي عمل مع أندية ملوان، وفولاد خوزستان، وصنعت نفط الإيرانية، خامس مدرب كرواتي يدرب منتخب إيران، بعد ستانكو بوكليبوفيتش، وتوميسلاف إيفيتش، وميروسلاف بلازيفيتش، وبرانكو ايفانكوفيتش.

وكان سكوتشيتش فض تعاقده مع نادي صنعت نفط الثلاثاء الماضي، ليشغل المنصب الشاغر منذ ديسمبر الماضي بعد رحيل المدرب السابق ويلموتس.

ويخوض منتخب إيران مواجهات حاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2002 في مارس ويونيو المقبلين.

المصدر: وكالات