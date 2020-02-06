الولايات المتحدة.. أول اختبار هذا العام لصاروخ Minuteman III العابر للقارات

الولايات المتحدة.. أول اختبار هذا العام لصاروخ Minuteman III العابر للقارات

الولايات المتحدة – أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية عن إجراء أول تجربة إطلاق هذا العام، لصاروخ Minuteman III العابر للقارات، القادر على حمل رؤوس نووية موجهة بشكل منفصل.

ووفقا لسلاح الجو الأمريكي، فإن إطلاق الصاروخ تم من قبل قيادة الضربة الجوية العالمية في الساعة 11:33 بتوقيت موسكو 5 فبراير (00:33 بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة 4 فبراير) من منصة إطلاق تحت الأرض في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كالفورنيا.

وأشار سلاح الجو الأمريكي إلى أن رأس الصاروخ غير المسلح، أصاب الهدف المقرر في ميدان آتول كواغالين التابع لجزر مارشال في وسط المحيط الهادئ على بعد 6.76 ألف كم عن مكان الإطلاق في ولاية كالفورنيا.

وأشار متحدث باسم قاعدة فاندنبرغ الجوية، في وقت سابق، إلى أن تجربة الإطلاق الحالية “غير مرتبطة بأي حدث في العالم”.

ويعتبر هذا الإطلاق، الاختبار الأول للصاروخ العابر للقارات Minuteman III هذا العام، ويتم في المتوسط إجراء 4 عمليات إطلاق من هذا القبيل سنويا.

وفي عام 2019، أجريت اختبارات إطلاق على هذا الصاروخ في 6 فبراير و1 مايو و2 و9 أكتوبر.

وأدخل Minuteman III في خدمة سلاح الجو الأمريكي عام 1970، وهو الصاروخ الأمريكي الوحيد من هذا النوع المنشور على اليابسة، فيما يبلغ مدى إصابته 12 ألف كم.

وتمتلك الولايات المتحدة 400 صاروخ من هذا النوع، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ثلاثة رؤوس حربية نووية.

المصدر: إنترفاكس