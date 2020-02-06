ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مجلس النواب لم يختار لغاية هذه اللحظة أي شخصية لتمثله في حوار جنيف بل تم وضع شروط ومطالب واضحة إذا تم تنفيذها من قبل البعثة الأممية سيتم إختيار المجموعة الممثلة للبرلمان داخل القبة ومن ثم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب للبعثة.

امغيب نوّه في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه ليس هناك أي أسماء للنواب مطروحة لغاية اللحظة، مشيراً إلى وجود تسريبات تفيد ببدء تواصل البعثة مع النواب كل على حدا كنوع من شق الصف ولمحاولة فرض الأمر الواقع على النواب.

وإستطرد حديثه”ثقتنا في النواب بالتيار الوطني الموجود داخل المجلس أنهم سيرفضون هذه المكالمات من البعثة وسوف يمتثلون لما أقروه و سيحترمون هذا القرار الصادر وهو تلبية المطالب الـ5 لاختيار أعضاء مجلس النواب من داخل المجلس وأن يتم إحالة قائمة الـ 14 المستقلين الذين لا نعلم معيار اختيارهم”.

ولفت إلى أنهم طالبوا بتحديد مهمة لجان الحوار التي ستجتمع في جنيف وأن لا يتم إقرار أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب وعدم مساواة عدد ممثلين مجلس النواب بممثلي مجلس الدولة الذين لا يمثلون إلا تيار الإسلام السياسي فقط وفقاً لقوله.

كما أعرب عن عدم ثقته بالبعثة الأممية خاصة بعد التجارب السابقة لها في ليبيا والتي أثبتت محاولتها تمرير سياسة معينة على مجلس النواب و الشعب الليبي، لافتاً إلى أنه في حال كانت البعثة صادقة في التوجه وتريد حل المشكلة الليبية بشفافية عليها توضيح عمل اللجان والرد على الشروط التي بعثها مجلس النواب.

وأردف”أؤكد على أن الأمم المتحدة في الحوار الذي دعت له بهذه التشكيلة المريبة وغير الواضحة والمجحفة لمجلس النواب لن تكون إلا إستنساخ للصخيرات والبحث عن عميل جديد يكمل ما يقوم به السراج من ناحية ثروات الشعب الليبي و العبث و التفريط فيما تبقى من سيادة دولتنا وإنهاء الجهود التي يقوم بها الجيش وهذا ما نتوقعه من الحوار ولا أتوقع كثر من ذلك”.