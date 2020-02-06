إسبانيا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس إلى ملعبي سانتياغو برنابيو، وسان ماميس، اللذين سيحتضنان على الترتيب موقعتي ريال مدريد وضيفه ريال سوسييداد، وبرشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو.

وتدخل المباراتان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، وتقام مواجهة ريال مدريد مع ريال سوسييداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، وتتبعها بعد ساعتين موقعة “البارسا” وأتلتيك بيلباو.

وتعول جماهير برشلونة على النجم ليونيل ميسي، كما هي العادة لقيادة الفريق الكتالوني نحو نصف النهائي والفوز على بيلباو، لا سيما وأن الفريق الباسكي يعد من الضحايا المفضلين للنجم الأرجنتيني خلال مسيرته الاحترافية.

وخاض ميسي 35 مباراة ضد أتلتيك بيلباو في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 24 هدفا، وصنع 10 أهداف أخرى، ويعد بيلباو سادس أكثر فريق زار ميسي شباكه بعد كل من إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وريال مدريد، وإسبانيول.

أما ريال مدريد، فيتطلع إلى مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها خلال العام الحالي، حيث توج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، وانتزع صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، غدا الجمعة، علما بأن نادي ميرانديس من دوري الدرجة الإسباني الثانية، وغرناطة، حجزا في وقت سابق، البطاقتين الأولى والثانية المؤهلتين إلى المربع الذهبي.

يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي، ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.

المصدر: RT + وكالات