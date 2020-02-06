إيران – هاجم المرشد الأعلى في إيران علي‌ خامنئي منتقدي “مجلس صيانة الدستور”، في إشارة واضحة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي حذر من تحويل الانتخابات إلى “تنصيبات”.

وقال خامنئي: “عندما تكذبون وتقولون إن هذه الانتخابات شكلية ومجرد تنصيب، تجعلون الشعب يشعر بخيبة أمل من الانتخابات…عليكم ألا تتحدثوا بطريقة يستغلها العدو لإحباط معنويات الشعب”.

وأضاف: “الانتخابات الإيرانية من أكثر الانتخابات نزاهة على صعيد العالم. البعض تسلم منصبه من خلال الانتخابات لكنه يشكك بصحتها. هؤلاء يؤيدون الانتخابات عندما تكون لصالحهم ولا يؤيدونها عندما لا تكون لصالحهم”.

وتابع: “لا يمكن معاتبة العدو، لكن على من يتمتع بمسؤولية مهمة في الحكومة، ونواب البرلمان والكتاب والناشطين في الفضاء الافتراضي، أن ينتبهوا لمواقفهم”.

وشدد على أن مهاجمة “مجلس صيانة الدستور”، من أكثر التصرفات خطأ، وأن “للمجلس شأنا ومكانة في الدستور وهو يضم مجموعة معتمدة”.

وتساءل خامنئي: “كيف يمكن للمرء أن يتهم بكل سهولة؟ على الذين لا يكنون الود لي والذين ليس لهم حافز ديني أو ثوريي أن يشاركوا في الانتخابات، إذا كانوا يحبون بلدهم ويريدون الأمن والاستقرار وتداول السلطة فيه”.

وحذر روحاني في وقت سابق، من تحويل الانتخابات إلى “تنصيبات”، وذلك عقب استبعاد أسماء إصلاحية بارزة من خوضها.

المصدر: RT