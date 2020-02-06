ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن هناك حاجة لرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا.

مايو أشار في مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية للأنباء نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء إلى الحاجة للأميركيين أكثر من أي وقت مضى.

وأكد على ضرورة التأكد من أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة واضحة من جانب الولايات المتحدة وهي إنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة بالإتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وأعرب عن شكره للمبعوث الأممي الخاص الى ليبيا غسان سلامه لأنه تمكن من تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع ماأسماه بـ”الخصمين” حول طاولة.

كما أضاف”في هذه اللحظة التاريخية نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل، لا يوجد حل عسكري لأزمة في ليبيا”.