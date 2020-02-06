ليبيا – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن ليبيا قد غدت بلداً خارجاً عن السيطرة بينما نأت إيطاليا بنفسها عنه.

سالفيني وفي بث مباشر على صفحته في “فيس بوك” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء أضاف:” ليبيا تجازف بوقوع كارثة إنسانية ولا أريد أن أكون نذير شؤم لكن إيمكنني التذكير بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين وهذا هو الخطر”.

وذكر وزير الداخلية السابق أن “ليبيا بلد بدون سيطرة وهناك عسكريون اتراك وفرنسيين في الوقت الذي انسحبت فيه إيطاليا بل ماذا تفعل الحكومة في الواقع؟”.

وخلص زعيم الرابطة الى القول إن الحكومة تعمل فقط على زيادة الأموال المخصصة لتجارة الهجرة في عقر دارنا، على حد تعبيره.