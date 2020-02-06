عمان – هل تساءلت يوماً عن سبب وجود وجهين بلونين مختلفين (أبيض و أزرق) في الكمامة الطبية..!؟

لقد تم تصميم الكمامة بلونين لغرضٍ معينٍ وليس لمجرد تلوينها وتزيينها..

ففى حال لو كنت أنت المريض فستقوم بارتدائها كي تحمي الناس من العدوى، وتمنع انتشار العوامل الممرضة لهم عن طريقك، لذلك يجب أن يكون اللون الأبيض هو الملامس لوجهك، واللون الازرق ظاهراً للخارج .

أما في حال لو كنت سليماً معافى… وتريد أن تحمي نفسك من العدوى …فيجب ارتداء الكمامة بحيث يكون اللون الأبيض للخارج، والأزرق ملامساً لوجهك.. فالكمامة مصممة بحيث تكون فلترة الجراثيم تبدأ من اللون الأبيض باتجاه الأزرق وليس العكس…

ويجب أن يكون السلك المعدني للأعلى يلامس جذر الأنف والفتحات للأسفل .

وكالات