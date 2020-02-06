ليبيا – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمس الأربعاء سبل التسوية في ليبيا ومخرجات لجنة “5+5” العسكرية.

الخارجية الروسية أوضحت في بيان لها وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” أن سلامة أبلغ بوغدانوف بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف بين ممثلين عن حكومة الوفاق والجيش الوطني لوقف القتال في طرابلس.

وقالت الخارجية الروسية: “كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي.