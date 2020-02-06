مصر – أعلن وزير النقل المصري الفريق، كامل الوزير، تفاصيل عرض قدمته شركة “بومبارديه” العالمية لبدء إنتاج خط المونوريل الذي سيتم تنفيذه للربط بين مدينتي إمبابة و6 أكتوبر، في مصنع بمصر.

وأوضح الوزير في بيان للحكومة المصرية أن الشركة ستقوم بإنشاء المصنع لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتا إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الاحتياجات المصرية، وإيجاد أسواق للتصدير إلى البلدان الإفريقية.

وأضاف وزير النقل أن هذا المصنع حال تنفيذه سيمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السكك الحديدية المتطورة في مصر، مشيرا إلى أنه يجري بحث إمكانية إقامة المصنع ضمن إطار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لاستثمار المزايا النسبية والإمكانات التي ستوفرها المنطقة للمشاريع التي تضمها.

وشهد الاجتماع طرح مقترح لإنشاء شركة تتولى تنفيذ هذا المصنع، وأن تكون الشراكة بين شركة “بومبارديه” العالمية، وشركات قطاع خاص مصرية، وبمشاركة الصندوق السيادي كذلك.

وأوضح الوزير أن شركة “بومبارديه” العالمية، لديها شراكة مع شركات صينية تصنع القطار السريع وغيره من المكونات المرتبطة بهذه الصناعة.

المصدر: RT