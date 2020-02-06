فلسطين – استشهد، اليوم الخميس، فلسطيني، وأصيب خمسة آخرين بجراح، خلال مواجهات اندلعت مع قوة إسرائيلية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، لوكالة الأناضول، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو “يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)” من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا (شرق).

ودعت فصائل فلسطينية، إلى إضراب شامل حداداً على الشهيد “أبو طبيخ”، حيث سيشيع جثمانه لمثواه الأخير ظهر الخميس.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية، منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل “القمبع” للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

ويتهم “القمبع” بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع خمسة إصابات خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة جنين.

وأوضح البيان إن من بين الإصابة ثلاثة مصابين بالرصاص الحي، وإصابة بالرصاص المطاطي، ومصاب بقنبلة غاز في الظهر.

الأناضوزل