ليبيا – قالت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل إن عدد المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي إلى الأراضي الليبية يزيد على 5 آلاف ويتلقون تدريبات جيدة للغاية وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستمر في الدفع بالمرتزقة خلال الفترة القادمة وفقا لما أكدت مصادر لها في ليبيا.

سنيل وفي مداخلة على قناة “cbc” المصرية أمس الأربعاء أوضحت أن المرتزقة السوريين تم الدفع بهم لمحاربة الجيش الوطني، مشيرة إلى أنها التقت بأحد المقاتلين السوريين المدعومين من تركيا لمواجهة الجيش الوطني في ليبيا.

وأشارت إلى أن الجيش الوطني يحاول مواجهة هؤلاء المرتزقة وأن الكثيرين منهم يفرون إلى إيطاليا وإلى الدول الأوروبية وهناك خطر كبير للغاية متمثل في تواجدهم أحرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية.

الصحفية الأمريكية أوضحت أنها طبقا لهذا المرتزق الذي تحدث معها تمكن من الإلمام بالكثير من الأمور التي تحدث في ليبيا الآن من مواجهات عسكرية خاصة، مشيرة أن هناك 5 آلاف سجين من تنظيم داعش بالأراضي الليبية وهذا يزيد من خطورة الأمر بهذه المناطق وأن بعضهم أخبرها أن القوات التركية تختبئ بعدد من المناطق بالقرب من سجونهم بشكل متخف وتحاول تحريرهم.