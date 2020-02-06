الولايات المتحدة – استطاع العلماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية تحديد الأماكن الأكثر أمانا ونظافة في المدن الكبرى حيث تسجل نسبا منخفضة من الجسيمات الصلبة الضارة في الجو.

ومن بينها أسطح وأجزاء المباني التي تتعرض لتأثير الرياح.

وقام الباحثون بتصنيع منشأة ديناميكية هوائية تحاكي تدفق الهواء في المدن حيث استعانوا بالورق المقوى وأجزاء من البناء البلاستيكي لخلق حواجز تقاوم الريح التي تهب على ارتفاعات منخفضة مثل المباني والأشجار. كما استخدموا جهازا مرطّبا عاملا بالموجات فوق الصوتية، إذ أن الجسيمات الصلبة غالبا ما تغطيها في الجو قطرات من الماء.

واستخدم العلماء معلومات جلبتها التجربة لإعداد نموذج كمبيوتري أظهر أن أقل كثافة من الجسيمات الصلبة اكتشفت على أسطح واجهات المباني التي تتعرض لهبوب الرياح.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف سيساعدهم في صياغة تحوطات الأمان الجديدة للمارة وقت تعرضهم لانبعاثات المواد الضارة السامة. ونصحوا بنصب مآخذ الهواء على أجزاء أسطح المباني البعيدة عن الطرق العامة.

يذكر أن الهواء الملوث يعد من العوامل الرئيسية التي تسبب تطور الأمراض المزمنة ومرض السرطان وكذلك الموت المبكر.

المصدر: لينتا. رو