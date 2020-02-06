عمان – اعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني، هايل عبيدات، اليوم الخميس، إنه تم إصدار قرار بمنع تصدير الكمامات وعمم على المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الجمارك.

وأضاف عبيدات أن “بعض الحالات تلجأ لتهريبها، وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات (أقنعة الوجه) سيكون جاهزا الأسبوع القادم ينتج ما لا يقل عن 10000 كمام في الساعة”، مبينا أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر، من جميع أنواع الكمامات.

وأكد أنه “تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وحسبما كان سعرها قبل شهر أو شهرين، والذي يأتي من فواتير الاستيراد”.

وأوضح أن “المواد الأخرى، سواء غذائية أو علاجية أو ملابس، ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكونات الفيروس لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف”، مشيرا إلى أن المؤسسة، ومنذ تفشي الفيروس في الصين اتخذت إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين.

وأوضح عبيدات أن المؤسسة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لغاية اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية فيما يتعلق بموضوع فيروس “كورونا”.

وقال إنه يجري التأكد من السلع عبر إجراء بعض الفحوص المخبرية ومتابعة الوثائق الصحية.

المصدر: عمون