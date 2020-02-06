ليبيا – أعلن مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب الكزة عن خطة أمنية جديدة تشمل توسع العمل إلى الحقول النفطية بحوض مرادة – زلة.

الكزة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء قال إن استكمالًا للخطة السابقة تم إعداد ملحق للخطة بالتعاون مع الضباط لنشر دوريات ونقاط تفتيش أكثر للمجاهرة بالأمن خصوصًا بعد تفعيل مراكز الشرطة غير المفعلة في السابق ليكون معدل الأداء أفضل مما سبق.

وأوضح أنه تم رفع نقطة العقيلة إلى مركز شرطة وسيتم تسمية أحد الضباط من العناصر الجيدة بالمركز فضلًا عن مباشرة الإجراءات بقسم المرور من ناحية تسجيل المركبات والتجديد وإصدار الرخص تفعيل أغلب المراكز والعمل يسير على وتيرة جيدة.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون بتحديث العمل في المجال الإداري ومجال الأرشفة الإلكترونية والعمل الإلكتروني والإصدار الإلكتروني في كافة الاجراءات،مؤكدًا أنه سيتم إعداد منظومة خاصة بالمطلوبين والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار وسيكون هذا الاختصاص قسم البحث الجنائي،وتركيب منظومة كاميرات ذات جودة عالية.

مدير أمن مديرية الهلال النفطي بيّن أنه رغم قلة الإمكانيات تحصلت المديرية على وعود من قبل وزارة الداخلية إلى أن الوضع جيد ومستقر ومعدل الجريمة في انخفاض كبير يصل إلى أقل من النصف بعد تحديث آخر إحصائية.