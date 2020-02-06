القاهرة – ضبطت مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا بصعيد مصر، 266 قطعة أثرية عبارة عن 21 تمثال جعران، وتماثيل بازلت وجرانيت، وعملات أثرية متنوعة.

وعثرت على التماثيل الأثرية بحوزة عاطل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، وقد تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين عرضها على لجنة مختصة من الآثار لفحصها ومعرفة مدى أثريتها من عدمه.

ويقوم العديد من المواطنين في مصر خاصة في الصعيد بالحفر خلسة للبحث والتنقيب عن الآثار للتربح وبيعها، خاصة وأن محافظة المنيا تخفي العديد من الأسرار في باطن الأرض.

المصدر: RT