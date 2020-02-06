مصر من بين أكبر الدول المقترضة من روسيا

مصر من بين أكبر الدول المقترضة من روسيا

مصر – كشف تقرير لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن مصر من أكبر الدول التي حصلت على قروض من روسيا، وجاءت في المرتبة الثالثة تقريبا بعد أذربيجان وكازاخستان.

ووفقا لتقرير الصحيفة الروسية، فإن الدول التي حصلت على كمية كبيرة من القروض من روسيا هي: “أذربيجان وكازاخستان ومصر وكوبا والهند وإيران وفيتنام” وتسمى هذه الدول بالمقترضين الكبار.

وذكر التقرير أيضا أن دول العالم سددت ديونا بقيمة 250 مليار روبل كانت مستحقة عليها لروسيا خلال العام الماضي، فيما منحت موسكو في العام نفسه قروضا لدول أجنبية بقيمة 215 مليار روبل، وهذه المرة الأولى منذ العام 2010، التي يفوق فيها حجم الديون المسددة مستوى القروض الممنوحة.

إضافة لذلك قالت الصحيفة، إن حجم الديون المسددة في 2019 سجل مستوى قياسيا أيضا، إذ أن حجم الديون التي تم سدادها خلال العام الماضي يعتبر الأكبر في نحو عقد من الزمن.

ويرى خبراء أن السبب في قيام الدول الأجنبية بسداد ديونها لروسيا بكثرة، هو تشديد موسكو متطلباتها للمقرضين.

ووفقا لوزارة المالية في بيلاروس، تبلغ ديون الدولة لروسيا حوالي 7.5 مليار دولار، ومن بين الدول غير التابعة لرابطة الدول المستقلة التي تدين لروسيا بقروض هي فنزويلا، حيث تدين الجمهورية البوليفارية لموسكو بمبلغ 3.5 مليار دولار.

الدولار= 63.17 روبل

المصدر: نوفوستي