الولايات المتحدة – نشب شجار جماعي “طاحن” بين لاعبات كرة السلة خلال مباراة بين فريقي جامعاتي ولاية ألاباما وجنوب تكساس الأمريكيتين.

وبدأ الشجار في نهاية المباراة، وشاركت فيه عشرات اللاعبات.

وفرضت اللجنة الرياضية عقوبات على 10 لاعبات وعلى مدربي الفريقين.

فقد تم حرمان اللاعبات من مباراة إلى مباراتين، وإيقاف مدرب فريق جامعة جنوب تكساس لمباراة واحدة، واستبعاد مدرب جامعة ولاية ألاباما لفترة غير محددة، وتغريم كل من الجامعتين بمبلغ 5 آلاف دولار.

وانتهت المباراة بفوز لاعبات جامعة تكساس بنتيجة (81-54) نقطة.

المصدر: وكالات