تركيا – أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مقتل شخص وإصابة 157 آخرين جراء تحطم طائرة ركاب في مطار “صبيحة غوكشن” باسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.

وأضاف قوجه أن الراكب الضحية هو مواطن تركي.

وسبق أن أعلن وزير المواصلات التركي، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا.

وذكرت قناة “TRT” التركية، أن الطائرة تتبع لشركة طيران “بيغاسوس” التركية، وخرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد مراسلنا في أنقرة، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المطار بعد اندلاع حريق في الطائرة التي حطّت من مدينة إزمير.

المصدر: RT + وكالات