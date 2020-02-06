رومانيا – خطف إيانيس هاجي، نجل نجم رومانيا المعتزل جورجي هاجي، الأضواء في ظهوره الأول مع ناديه الجديد رينجرز، عندما أحرز له هدف الفوز على هايبرنيان 2-1 في الدوري الاسكتلندي، أمس الأربعاء.

وجاء الهدف بمثابة هدية عيد ميلاد مناسبة للأب جورجي، الذي أكمل عامه الـ55.

وبفضل الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني الشاب (21 عاما) في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، حافظ رينجرز، الذي له مباراة مؤجلة، على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن متصدر الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، نادي سيلتيك.

وكال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، المديح للاعبه الجديد المعار من جينك البلجيكي في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا “أداؤه في الشوط الثاني يستحق الفوز بالمباراة.. إيانيس موهبة كبيرة جدا.. في الشوط الأول بدأ يتكيف مع اللعب في اسكتلندا ويتعرف على اللاعبين.. في الشوط الثاني كان أداؤه أكثر قوة”.

ويعتبر جورجي هاجي من أبرز لاعبي جيله بعد أن خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما أنه لعب لبرشلونة، غالطاسراي التركي خلال مسيرته المتميزة على مستوى الأندية.

المصدر: وكالات