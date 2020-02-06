فرنسا – يستعد محبو النجوم وهواة الفلك، لمتابعة حدث فلكي مثير في الساعات الأولى من 9 فبراير، وهو ظهور قمر الثلج العملاق.

ويحدث اكتمال القمر عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه يكون مضاء بالكامل.

وفي الوقت نفسه، خلال هذا الحدث، سيكون القمر أيضا في موقع قريب من كوكبنا، ما يعني أنه سيظهر أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل.

ومن المنتظر أن يظهر قمر الثلج العملاق في الساعات الأولى من 9 فبراير، ويبلغ ذروته في الساعة 07:33 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال غوردون جونستون، من وكالة ناسا: “سيبدو القمر ممتلئا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الجمعة إلى غاية صباح الاثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة”.

ويعرف بدر شهر فبراير باسم “قمر الثلج” أو “قمر الجوع”، لأن هذا الشهر غالبا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب إلى الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه مكتملا.

ويوضح جونستون أن مدار القمر بيضاوي الشكل وهو ما يجعله يقترب من الأرض ويبتعد عنها خلال مدراه.

وتابع: “إن أبعد نقطة في هذا القطع المداري، تسمى الأوج وهي على بعد نحو 405،500 كم من الأرض في المتوسط، أما أقرب نقطة له فهي الحضيض، والواقعة في مسافة تبلغ 36300 كم من الأرض”.

وأضاف: “عندما يظهر اكتمال القمر في الحضيض، يصبح أكثر إشراقا وأكبر قليلا من اكتمال القمر العادي، وهذا هو المكان الذي نحصل فيه على قمر عملاق”.

وإذا فاتك حدث نهاية هذا الأسبوع، فإنه لحسن الحظ لن تنتظر وقتا طويلا لرؤية القمر العملاق القادم، حيث من المقرر أن يظهر قمر الغراب العملاق (Full Crow Supermoon) في 9 مارس المقبل.

المصدر: ميرور