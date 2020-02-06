واشنطن: على بغداد تعويض جميع خسائر الحرب إذا أصرت على إخراج قواتنا

واشنطن: على بغداد تعويض جميع خسائر الحرب إذا أصرت على إخراج قواتنا

عمان – نفت السفارة الأمريكية لدى عمان، احتمال استضافة الأردن للقوات الأمريكية بعد قرار البرلمان العراقي إخراجها من البلاد، ملوحة بأن تدفع بغداد تعويضات طائلة إذا ما أصرت على ذلك.

وقالت القائم بأعمال السفير الأمريكي كارين ساساهارا: “ننفي إجراء أي مفاوضات بين الولايات المتحدة والأردن على استضافة هذه القوات.. التواجد الأمريكي في العراق لم يأت بقرار البرلمان العراقي حتى ينتهي بقرار آخر”.

وأضافت: “تواجدنا في العراق جاء بحكم ضرورة الحفاظ على أمنه وأمن المنطقة كلها”، معتبرة أن “خروج هذه القوات سيضر العراقيين أكثر ويجعل العراق ساحة للأجندة الإيرانية”.

وتابعت: “الجنود الأمريكيون في العراق يعتبرون ضمانا لاستمرار الديمقراطية فيه، وحال خروجهم سيكون هذا البلد على أعتاب التفكك والخراب كما حدث سابقا في سوريا فضلا عن تجميد ممتلكاته في الولايات المتحدة”.

وختمت: “إذا أصرت بغداد على إخراج قواتنا سيتعين عليها تعويض جميع الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي خلال حرب تحرير العراق وإنقاذ هذا البلد من براثن الخلافة الإسلامية” في إشارة إلى تنظيم “داعش”، وفقا لموقع قناة “السومرية” العراقية.

وقد دعا البرلمان العراقي، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد، إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضيه.

وإثر ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، مؤكدا أن الانسحاب الأمريكي “رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية شيدتها هناك”.

المصدر: وكالات