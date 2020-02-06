ليبيا – بحث وزير تعليم الوفاق وعضو الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية وسرايا الدفاع عن بنغازي اليوم الخميس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي تطورات الملف الليبي والقضايا المشتركة بين البلدين.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي لرؤية البلدين لما بعد مؤتمر برلين واجتماعات 5+5 بجنيف والحوار الاقتصادي وتسهيل منح القنصلية الإيطالية لتأشيرة الدخول خصوصا لجرحى مسلحي الوفاق والمرضى الليبيين.

ومن جهته، أكد عماري على عدم الامكانية للحديث عن العملية السياسية التي يعرقل تقدمها ويؤثر سلبا عليها الانقسام الحاصل في مجلس الأمن ما يعطي فرصة للدول الداعمة لما وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للاستمرار في دعمه وهذا ما نراه منذ توقيع موسكو، على حد زعمه.

ولفت إلى أهمية فتح الموانئ النفطية كشرط لإنجاح أي حوار اقتصادي، زاعماً أن ما يتم صرفه خارج الميزانية من الحكومة الليبية التي وصفها بـ”الموازية” ومن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) يسبب إنهاكا للاقتصاد الوطني ويحمله مستقبلا تبعات مالية وقانونية.

وبخصوص الوضع الميداني، قال وزير تعليم الوفاق :” إن حفتر غير ملتزم بوقف إطلاق النار، ونحن أكثر الآن استعدادا لمواجهته ونعلم أنه غير جاد في أي عملية سياسية فهو لا يقبل إلا بالحل العسكري”.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي بحسب إعلام الرئاسي على موقف بلاده على مواصلة العمل مع حكومة الوفاق وحرص بلاده على إنهاء الأعمال القتالية وتحقيق وقف لإطلاق النار يلتزم به الجميع وألا يزداد الوضع سوءا، موضحا الدور الإيطالي في العمل مع كل الدول لتقريب وجهات النظر المختلفة من أجل توحيد الجهود الدولية.