العراق – أكد مصدر عراقي، أن إخراج القوات الأجنبية والرد على الهجمات الصاروخية ونشر منظومة حماية جوية، كانت أبرز ما بحثه قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي في بغداد.

وقال المصدر: “ماكينزي أوصل أمس رسائل عدة في بغداد إلى الرئيس برهم صالح بشأن عدد من القضايا. أعتبر أن الحديث حول قرار البرلمان الذي قضى بإخراج القوات الأجنبية من العراق يجب مناقشته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن”.

وأضاف أن “الأمريكيين أبلغوا العراق ليلة أمس رسميا بأنهم اتخذوا قرارا دفاعيا لحماية نحو 5 آلاف جندي أمريكي متواجدين في عدة قواعد بالعراق عن طريق نصب منظومة حماية وردع جوي تعمل على مواجهة الصواريخ والاعتداءات الجوية”.

وتابع: “الجنرال ماكينزي بحث أيضا موضوع سرب مقاتلات إف 16 العراقي، والذي توقفت واشنطن عن توفير الدعم الفني لها منذ نحو شهر، وكذلك الذخيرة وقطع غيار أسلحة وعربات مدرعة ودبابات أمريكية يستخدمها الجيش العراقي”.

وشدد المصدر على أن “الأمريكيين يستخدمون هذه الورقة للضغط على الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، إذ أن الترسانة العسكرية العراقية حاليا غالبيتها أمريكية المنشأ”.

المصدر: RT