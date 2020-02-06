ليبيا – زار سفير ألمانيا لدى ليبيا أليفر أوفيتشا وسفير الإتحاد الأوربي في ليبيا آلان بوجيا ومديرمكتب المغرب العربي والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان بوك والوفد المرافق لهم بلدية بنغازي وكان في إستقبالهم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقربوجواري وعضو المجلس أحمد فرج الطيرة بحضور مدير الإدارة الأوربية بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية عبدالحفيظ التاجوري ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي عبدالسلام الرقيعي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي التنسيق فيما يتعلق بالشراكة مع البلديات في المجالات الصحية والدعم التقني وبرامج التدريب والتطوير للبلديات كما تم مُناقشة برامج الدعم المُقدمة من قبل الإتحاد الأوربي لبلدية بنغازي من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الإستقرار في ليبيا ،وسبل دعم إيجاد الحلول المُتعلقة بمشاكل الصرف الصحي في مدينة بنغازي والتحديات التي تواجة بلدية بنغازي لإعادة الإستقرار .

ومن جهته،أكد السفير الألماني على أهمية هذه الزيارة للتعرف على إحتياجات بلدية بنغازي التي تحقق الإستجابة المُثلى لمُتطلبات سكان المدينة وتقديم الدعم الفني والتقني من قبل المؤسسات الألمانية .

وبدوره،شدد سفير الإتحاد الأوروبي آلان بوجيا إلى ضرورة إستمرار التنسيق في الأعمال المشتركة وإلى أن الإتحاد الأوربي يولي أهمية كبيرة لترسيخ دور البلديات في ليبيا وأنه سوف يعمل كل ما في جهده من أجل ترسيخ هذا التعاون .

ومن جانبه،أشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بالدعم المُقدم من الإتحاد الأوربي خاصة لبلدية بنغازي،مثمناً هذا العمل عالياً.

كما أعرب عن أمله في مواصلة هذا الدعم وتطلع إلى دور فعال من الاتحاد الأوربي ودولة ألمانيا الإتحادية تحديداً في إعادة الأعمار لمدينة بنغازي في شتى المجالات خاصة في مجال إعادة إعمار البنية التحتية للمدينة.

يُشار إلى أن الوفد قام بعقد لقاء مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه وعدد من أعضاء مجلس النواب حيث تم مُناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا ونتائج المؤتمرات واللقاءات الدولية في هذا الصدد.

كما إلتقى الوفد أيضاً عدد من الشيوخ والأعيان بمدينة بنغازي الذين أكدو لأعضاء الوفد الزائر بأن قرار إيقاف تصدير النفط هو قرار شعبي من المواطنين وهو نتيجه لإستجلاب العناصر الإرهابية والتوزيع الغير العادل للثروة

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