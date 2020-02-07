ليبيا – يعتزم الاتحاد الإفريقي اقتراح إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل مراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الذي أكد الطرفان المتنازعان في هذا البلد على استعدادهما للتفاوض حول هدنة دائمة.

مصدر مقرب من الملف الليبي صرح لوكالة “الأنباء الجزائرية” اليوم الجمعة أنه فور التوقيع على وقف القتال والأعمال العدائية في ليبيا سيقترح الاتحاد الافريقي ارسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل السهر على احترام وقف اطلاق النار ميدانيا.