اليمن – طلبت الحكومة اليمنية، امس، من الأمم المتحدة نقل مقر بعثتها من مدينة الحديدة غرب اليمن، إلى منطقة محايدة.

وجاء طلب الحكومة خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ضم الفريق الحكومي في “لجنة تنسيق إعادة الانتشار” في الحديدة برئاسة اللواء محمد عيضة، ورئيس البعثة الأممية لدعم تنفيذ “اتفاق” الحديدة، الجنرال أبيهيجت جوها، حسبما نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية​​​.

وسلم الفريق الحكومي خلال الاجتماع، قائمة للجنرال جوها، تضمنت “خروقات وانتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة، بالإضافة إلى قائمة بالاستحداثات التي قاموا بها”.

وطالب الفريق رئيس البعثة الأممية بـ”نزول لجنة ثلاثية للنظر في تلك الاستحداثات وإزالتها”.

واعتبر أن “لجنة إعادة الانتشار ابتعدت عن مهامها التي أنيطت بها بموجب اتفاق ستوكهولم، وأهمها فتح الممرات الإنسانية وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية”.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”