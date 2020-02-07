هؤلاء المرتزقة يصدقون أكاذيب تركيا

بقلم ليندزي سنيل

بينما يتواصل تقدم قوات الجيش العربي السوري في اتجاه مناطق شمال وشمال غرب سوريا في كلٍ من إدلب وريف حلب، وبينما يستمر قصف القوات السورية والروسية للمعاقل المتبقية للمعارضة السورية المسلحة، فإن الآلاف منمنتسبي الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا غيروا من بوصلتهم باتجاه ليبيا بدلاً من التمترس في تلك المناطق التي من المفترض أنهم يدافعون عنها.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، قامت السلطات التركية بنقل الآلاف من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة إلى ليبيا عن طريق الجو والبحر بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني للقتال في صفوف المليشيات والجماعات المسلحة الجهادية التي تحمل مسميات لا أول لها ولا آخر في محاولة من تلك الحكومة، والجماعات المسلحة التي تقاتل تحت لوائها، لوقف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

لكن وفقًا لسليمان محمد، وهو اسم حركي اختارته الصحفية الأمريكية ليندزي سنيل للمرتزق السوري البالغ من العمر 21 عامًا ، وهو من سكان مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، فإن عناصر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا المتواجدين حالياً في العاصمة الليبية طرابلس لديهم دوافع كافية للقتال في ليبيا.

المخابرات التركية أقنعت سليمان محمد وأقرانه من آلاف المرتزقة الذين جندتهم للقتال في ليبيا بأنهم سيقاتلون جنوداً روس. ويقول سليمان في هذا الإطار أن الأتراك أكدوا لهم أنهم لن يقاتلوا ضد الليبيين وأنهم ذاهبون إلى ليبيا لمقاتلة الروس. يستطرد سليمان: “أكد الأتراك هذا لنا. لن أؤذي ليبيًا واحداً هنا. ولكن إذا وقع روسي في يدي فسوف أقتله بالخازوق.”

وفي هذا الصدد، أخبر حسن خالد، وهو اسم حركي آخر لأحد مصادر التحقيق الذي اضطلعت به منصة (إنفستيغيتف جورنال) الإخبارية من داخل معاقل قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا والتي اتخذت مواقع لها في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، أن القوات المسلحة التركية لجأت إلى نسج الأكاذيب عن الوضع في ليبيا لتحفيز السوريين الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا واقناعهم بأنهم جاءوا إلى طرابلس للقتال ضد الروس الذين يقاتلونهم في سوريا.

ولا شك أن هذا الكلام ليس صحيحاً جملةً وتفصيلاً، وبالطبع لا يوجد جنود روس في ليبيا. قسم التوجيه المعنوي للمرتزقة السوريين يلجأ إلى تلك الأكاذيب ليجعل عناصر الجيش السوري الحر المتواجدين في ليبيا أكثر حماساً لأنهم سيعتقدون أنهم يقاتلون العدو نفسه الذي يدمر مدنهم في سوريا.

لكن بالطبع ، تقول الصحفية الأمريكية ليندزي سنيل، أن هذه مجرد بروباجندا كاذبة حيث أن ليبيا ليست سوريا، بيد أن هؤلاء المرتزقة يؤمنون بما تخبرهم به تركيا.

المرتزق السوري سليمان محمد قال أنه لم يشهد الكثير من المعارك، لكن الأتراك وعدوه وزملائه بالمشاركة في عملية عسكرية كبيرة في القريب العاجل.

سليمان على قناعة تامة بأنهم، وبدعم من الجيش التركي في ليبيا، سيهزمون من يتوهمون بأنهم جنوداً روس. وعندما سألته الصحفية الأمريكية عن الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر ادعى أن “حفتر يكره السنة”، وعندما صححت له الصحفية الأمريكية معلوماته المغلوطة استدرك قائلاً بإجابة تشي بحجم التشويش المخابراتي التركي الهائل لأفكارهم والذي خضعَ له مع أقرانه قبل مجيئهم إلى ليبيا: “إنه سني بالاسم فقط، ولذا فهو يكره أهل السنة والجماعة.”

وفي كل سؤالٍ يوجَه للمرتزقة عن المصدر الذي استقوا منه معلوماتهم عن ليبيا، وعن الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر ، كانوا يجيبون أن السلطات التركية هي التي أخبرتهم بذلك.

وفي هذا الصدد قال محمد أن الأمريكان يقفون في صف تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وكان هذا المصدر السوري يجهل علمه بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والذي أشادَ فيه الرئيس الأمريكي بالدور الكبير والهام الذي يقوم به المشير حفتر والجهود الضخمة التي يضطلع بها في مكافحة الإرهاب في البلاد.

في أعقاب محادثات السلام التي قادتها ألمانيا بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي والأطراف الأجنبية المعنية بالشأن الليبي في برلين الشهر الماضي ، تم التوصل إلى وقفٍ هش لإطلاق النار بين الطرفين.

لكن في الثامن والعشرين من يناير وصلت فرقاطة تركية تحمل مركبات عسكرية وأسلحة إلى ميناء طرابلس البحري منتهكةً بذلك اتفاقية وقف إطلاق النار والحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا.

المرتزق السوري الثالث الذي تحدث مع منصة (إنفستيغيتف جورنال) المتخصصة في التحقيقات الصحفية الميدانية يحمل الاسم الحركي عبد الرحمن ويبلغ من العمر 26 عامًا، وهو أحد منتسبي قوات السلطان مراد الذي يضم لواء شهداء التركمان واللواء الأول مشاة واللواء الثاني مشاة ولواء المهام الخاصة ولواء اليرموك ضمن هيكلية عسكرية موحدة باسم فرقة السلطان مراد المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

هذا المرتزق أرسل صورة لبندقية القنص التركية (جي مي كي بورا – 12) والتي يقول إنها كانت جزءًا من شحنة الأسلحة التركية التي وصلت مؤخراً إلى طرابلس الغرب.

وعندما قامت الصحفية الأمريكية ليندزي سنيل بعرض صورة بندقية القنص التركية المتقدمة على عيسى عباس، وهو اسم حركي رابع لأحد القادة الميدانيين في قوات الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في ريف حلب، وسألته حول ما إذا كان يعتبر السلاح التركي الصنع ذا جودة عالية علق ضاحكاً بأنهم لا يشاهدون مثل هذه النوعية من الأسلحة سوى في الأفلام السينمائية أو الألعاب القتالية على شبكة الإنترنت، ونفى رؤيته لبندقية القنص التركية (جي مي كي بورا – 12) في سوريا من قبل.

وذكرت منصة التحقيقات الصحفية (إنفستيغيتف جورنال) بأن الحكومة التركية التي ترسل شحنات الأسلحة لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، تواصل نشر المقاتلين السوريين المرتزقة في العاصمة الليبية.

وتقوم السلطات التركية بتسهيل عبور مقاتلي المعارضة السورية المسلحة من شمالي سوريا إلى مدينة غازي عنتاب على خليج الإسكندرونة جنوبي تركيا أو في مدينة أنقرة ذاتها، ومن ثم يتم تجميعهم وإرسالهم إلى مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول تمهيداً لنقلهم على رحلات طيران تجارية على متن الطائرات المدنية الليبية إلى طرابلس.

وذكرت المنصة الإخبارية الأمريكية أنه في وقت إعداد هذا التحقيق الصحفي، أفادَ مصدر من داخل الجيش السوري الحر في منطقة عفرين السورية بأن نحو مائة مقاتل من المعارضة السورية المسلحة ينتظرون في اسطنبول ركوب إحدى الطائرات الليبية في طريقهم إلى طرابلس.

وعلى الرغم من تقديم راتب شهري لكل مرتزق قدره 2000 دولار أو أكثر ، وحزمة من المزايا الإضافية مثل الحق في الحصول على الجنسية التركية لأي عنصر جهادي تتجاوز مدة اقامته في ليبيا ستة أشهر، إلا أن تركيا تواجه مشاكل في تجنيد أكبر عدد ممكن من المرتزقة السوريين.

وفقًا لعيسى عباس ، أبلغت القوات التركية في الأسبوع الماضي فصائل اللواء التاسع التابعة لقوات الجيش السوري الحر المتمركزة في نقاط في جميع مناطق ريف حلب الجنوبي من حلب بأنها سوف تتخلى عنها وتترك تلك الفصائل تواجه مصيرها بدون دعم عسكري تركي لصد هجوم كاسح للقوات الحكومية السورية المدعومة بغطاء جوي روسي.

وفي خطوة احتجاجية رداً على الموقف التركي الجديد، هدد قادة هذه الفصائل بالتوقف عن السماح لمقاتليهم بالانضمام إلى القتال في ليبيا.

وذكر عباس أن هذا الاحتجاج سرعان ما انتهى عقب تلويح تركيا بالتوقف عن سداد رواتب عناصر تلك الفصائل.

مصدر آخر من عناصر الجيش الحر السوري ذكر للصحفية الأمريكية أنه في أعقاب التقارير التي تسربت من طرابلس الغرب والتي تفيد باحتجاز المرتزقة السوريين في معسكرات لعدة أيام عند وصولهم إلى طرابلس، تراجع عدد من المقاتلين السوريين عن فكرة السفر إلى ليبيا.

وجاء الضباط الأتراك في ليبيا واجتمعوا مع المقاتلين السوريين في طرابلس وطلبوا منهم إقناع أصدقائهم في سوريا بالعدول عن رفض السفر إلى طرابلس، ووعدوا بمكافآت مجزية للمرتزقة إذا نجحوا في تجنيد المزيد من هؤلاء المقاتلين.

وفي الأسبوع الماضي ، أرسل أحمد إبراهيم ، وهو مقاتل سوري يبلغ من العمر 23 عامًا من منتسبي فصيل السلطان مراد المنضوي ضمن قوات الجيش السوري الحر، مقطع فيديو للفيلا التي كان يسكن فيها في طرابلس مع مقاتلين متشددين آخرين، ووصف الفيلا بأنها منزلهم الجديد وقال أن كل شيء في ليبيا رائع، ثم ركز كاميرا هاتفه النقال على علبة سجائر أمريكية، مضيفاً بأنهم سمحوا لهم بالتدخين في المنزل.

فيما أدلى سليمان محمد بتصريحات مماثلة حينما ذكر بأنهم يدخنون لفائف الحشيش في محل اقامتهم في طرابلس. وقال سليمان أنه يمضي يومه في الضحك الهستيري تحت تأثير مخدر الحشيش، بيد أنه أضاف أنه من المتوقع أن يذهب إلى الخطوط الأمامية في الغد حيث سيكون أكثر انتشاءاً.

واتفق المرتزقة الستة الذين قابلتهم منصة التحقيقات الصحفية (إنفستيغيتف جورنال) في الرأي حول أنهم حصلوا بالفعل على مزيد من الحرية بعد السماح لهم بمغادرة مخيم الاستقبال، لكن أنشطتهم اليومية تجري ضمن نطاق محدود جداً، حيث لايمكنهم مغادرة السكن بدون حراسة ليبية، كما أن تصفحهم للإنترنت لا يتعدى بضع ساعات يومياً.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سليمان محمد يفضل البقاء في سوريا للدفاع عن إدلب ضد القوات الحكومية السورية، تردد سليمان في الإجابة لبرهة وجيزة لكنه قال أنه كان يتمنى أن يكون في سوريا التي يعشقها، وانتقد بمرارة القادة الميدانيين في الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا الذين، حسب وصفه، باعوا القضية وتركوا الميدان، فلماذا يبقى هو هناك؟

المصدر : إنفستيغيتف جورنال الترجمة : المرصد – خاص