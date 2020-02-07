ليبيا – قال مبعوث فائز السراج لدول المغرب العربي جمعة القماطي إن الموقف الروسي داخل أروقة مجلس الأمن يأت يفي إطار عملية المفاوضات الداخلية بين الدول الخمس الدائمة حول مواقف دول معينة ، مشيراً إلى أن الدول الخمسة تتصارع فيما بينها وتحاول أن تمارس الضغط والإبتزاز وتحقيق مصالح وأجندات معينة في مناطق مختلفة بينها.

القماطي وفي مداخلة له عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع عبر قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد أضاف:” روسيا تشعر أن بريطانيا ومعها أمريكا ولحد كبير الصين تريد أن توجه الأمور والقرار في إتجاه معين ولكن روسيا تريد أن تسجل موقف وتضمن بعض التنازلات والمواقف والمصالح لها في المشهد الليبي”.

وتابع:” عندما يكون هناك تدافع ما بين الدول الخمسة حول أي قرار في مجلس الأمن يعني هناك محاولات لضمان المصالح وروسيا لا زالت تتذكر بنوع من الندم انها في 2011 وافقت على كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص ليبيا وقرار حماية المدنيين والتدخل العسكري من أجل حماية المدنيين وبالتالي روسيا تقول دائما انه تم خداعها تلك السنة وانها وافقت دون أن تجني أي مصلحة في ليبيا وأن الدول دائمة العضوية كأمريكا حاولت أن تستحوذ على تحقيق كل المصالح في ليبيا بعد الثورة وسقوط القذافي” حسب زعمه.

وقال :”نفهم هذا التعنت والتشدد الروسي في هذا الإطار وأعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات داخلية بين الدول الخمسة”.

وتابع قائلا :”الغالبية العظمى من قرارات مجلس الأمن الدولة التي تقترح صياغات دائمة هي بريطانيا والتي تنفرد أنها من تجيد صياغة قرارات مجلس الأمن وهي تصيغها بطريقة فضفاضة ومرنة بحيث تحقق الكثير من الغموض وتفسيرها في أكثر من إتجاه وربما كل طرف يستطيع أن يفسرها بما يتماشى مع مصالحه لذلك نتوقع الوصول لصياغة سترضى عنها روسيا ويتم تمريرها في الأيام القادمة”.

القماطي إختتم حديثه متسائلاً :”حتى وإن أصدر قرار مجلس الأمن بتبني مخرجات مؤتمر برلين في ما يخص هدنة ووقف إطلاق نار دائم والتوقف عن تزويد السلاح لليبيا من يتعهد بتنفيذ هذا القرار؟ لا يوجد أي ضمانات إطلاقاً وعلى الأغلب سيبقى القرار حبر على ورق وستتجاهله الدول الصغيرة التي تقوم بالفعل باختراق الحظر وإرسال السلاح”، وفقاً لقوله.