ليبيا – إستمعت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير” لوزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني لمدة ساعتين وذلك حول عدد من الملفات ذات الأولوية لأمن إيطاليا ومنها ليبيا.

ووفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية شهدت اللجنة البرلمانية الحديث عن ليبيا حيث هناك انطباع أنه لا توجد اليوم ظروف في البلاد لمتابعة نتائج مؤتمر برلين والحكومة الإيطالية انفتحت على إمكانية القيام بأنشطة عسكرية لإيجاد أرضية لحل سياسي ولكن بشرط وجود تفويض واضح.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة الوجود الإيطالي في المنطقة منذ أشهر من اهتمام وزارة الدفاع الإيطالية عبر الطلبات الملحة للحكومة الفرنسية التي لها وجود بنحو 4500 جندي في عملية برخان لمكافحة الإرهاب.

كما نوّهت إلى أن استقرار الساحل ومحاربة خلايا تنظيم داعش يعني استقرار ليبيا ولهذا السبب تحدث جويريني عن ذلك مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي وفي واشنطن مع وزير الدفاع مارك إسبر حيث أكد على الحاجة إلى التحرك بتنسيق وثيق.