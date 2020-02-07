السعودية – وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وتتضمن الرسالة التي تسلمها الرئيس المصري تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأبناء السعودية “واس” فإن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان.

ووجه قطان رسالة خطية من الملك سلمان إلى أبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: واس