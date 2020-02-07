ليبيا – أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على مشعوذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان تمثلت في اغتصاب فتاة بعمر الزهور جلبها له أهلها لغرض وبزعمه معالجتها من المس بالجان .

وضمن حملات قسم شرطة النجـدة ضد السحرة والمشعوذين ووفقًا لما أعلنته المديرية اليوم الجمعة حضر مواطن لدى قسم شرطة النجـدة ابلغ شكواه ضد احد السحرة كون هذا المواطن لديه ابنه وهي طالبة في الثانوية وتعرضت للمس فقام والدها بالإتصال بهذا المُشعوذ عن طريق الصفحة الخاصة به عبر الفيس بوك كمعالج روحاني .

وكونه كان مُتستر بالدين وقد أوهم الناس بأنه شيخ ومعالج روحاني بعد ان احضروه لعلاج الفتاة وبعد اكثر من جلسة طلب الأختلاء بها لغرض العلاج وفي حقيقة الأمر قام بأغتصابها اكثر من مرة مما ادى إلى الحمل ، وفقًا لما أعلنته المديرية أيضًا .

وأكدت المديرية أنه وبعد اكثر من جلسة اجبر المشعوذ الفتاة على اجهاض الجنين او قتلها فقامت الفتاة بإجهاض الجنين ، ما دفع والد الفتاة بتقديم بلاغ لدى قسم شرطة النجـدة .

وعلى الفور بعد وصول هذه الشكوة لدى قسم شرطة النجـدة تم اعداد فريق عمل من القسم للتحري وجمع المعلومات و كونها قضية إنسانية اكثر من جنائية وبعد تحديد منزله وهو المكان الذي يقوم فيه بممارسة طلاسم السحر والشعوذة بداخله وبعد أخذ الأذن من النيابة العامة تم تفتيش المنزل .

بعدها وعلى الفور تم تفتيش المنزل وضبط الشخص والإنتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه حيثُ اعترف بقيامه بأعمال السحر والشعوذة عن طريق التحضير بالبخور واعترف بإغتصابه لهذه الفتاة الصغيرة وإجبارها على الإجهاض كما وجد بحوزته قنينة خمره واعترف بأنه مدمن للخمور عليه تم إحالته للأختصاص واتخاذ حياله كافة الإجراءات القانونية وهو الآن في قبضة العدالة ، وفقًا لبيان المديرية.

المرصد – متابعات