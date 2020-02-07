حارس يضع الكرة بيده في مرماه ومن بين قدميه

حارس يضع الكرة بيده في مرماه ومن بين قدميه

البرازيل – ارتكب حارس مرمى منتخب الأوروغواي خطأ قاتلا خلال مباراته ضد نظيره البرازيلي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان “طوكيو 2020”.

وتصدى الحارس إغناسيو دي أروأبارينا، لكرة رأسية سهلة نسبيا ولكنه أخفق في السيطرة عليها وليس ذلك فحسب بل ووضعها بيده في مرماه ومن بين قدميه، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله لأولمبياد “طوكيو 2020″، يليه منتخب البرازيل برصيد نقطتين، ثم الأوروغواي وكولومبيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكل منهما.

المصدر: وكالات