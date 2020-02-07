ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وقال عبد الحميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن الأخير سيجري مباحثات مشتركة على هامش المشاركة في المؤتمر .

وأشار صافي إلى أن رئيس مجلس النواب سيتطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا.

وكان في استقبال المستشار صالح عقب وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نظيره عاطف الطروانه رئيس البرلمان الاردني وسفير ليبيا لدى المملكة محمد حسن البرغثي .

المرصد – متابعات