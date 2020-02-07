ليبيا – انتقد عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبدالعزيز زميله السابق بالمؤتمر وفي العدالة والبناء خالد المشري بسبب إعتزام الأخير المشاركة في مؤتمر لأجل القدس سينعقد في ماليزيا .

وتحت عنوان ” صدق أو لا تصدق ” قال عبدالعزيز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن خالد المشري يعتزم التوجه مع وفد كبير من المجلس الاستشاري إلى ماليزيا لحضور اجتماع من أجل القدس مكيلًا له جملة من عبارات التوبيخ بسبب أولوية مايحدث في طرابلس عن القدس .

وتوجه عبدالعزيز مخاطبًا المشري : ” يا رجل مايحدث لك على بعد بضعة كيلو مترات من مكتبك أكثر أهمية بالنسبة لك من القدس ، دع القدس في حالها وانشغل بالنار اللتي وضعتمونا فيها ” . في إشارة منه للإتفاق السياسي ونتائجه .

كما شكك عبدالعزيز في وعود المشري السابقة بتقليص النفقات مخاطبًا إياه بالقول : ألم تخرج ووعدت بتقليص المصاريف وطالبت بمنع الرحلات الخارجية الا للضرورة قبل كم أسبوع ؟ ” .

وختم عضو المؤتمر الوطني معلقًا بانتقاد لاذع وصف من خلاله المشري بـ ” السفه ” قائلًا : ” ما هذه السفاهة ، والله هذه العقليات لا تقل خطراً عن الهبود ” في إشارة منه بهذا المصطلح لأنصار القوات المسلحة .

يشار إلى أن مجلس الدولة الإستشاري بزعامة المشري كان قد أصدر بيانًا الأسبوع الماضي بشأن خطة السلام الأمريكية في فلسطين المعروفة باسم ” صفقة القرن ” عبّر خلاله عن رفضه لها معتبرًا إياها إجحافًا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته .

المرصد – متابعات