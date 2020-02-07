روسيا – أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن انتشار فيروس “كورونا” الخطير في الصين لم يؤثر على مستوى الطلب لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على موارد الطاقة الروسية.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال الوزير الروسي للصحفيين: “ليس لدينا أي بيانات من الشركات تفيد بوجود تراجع في حجم الطلب، كل شيء يسير وفقا لخطط الشركات”.

وأضاف، أن الطلب العالمي على النفط قد يهبط ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تطورات سلبية أخرى.

وفيما يتعلق بإنتاج ليبيا وإيران وفنزويلا، أشار إلى أن الضبابية ما زالت تحيط بإنتاج النفط في هذه البلدان، في حين قد يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة بنحو مليون برميل يوميا في 2020.

ويأتي ذلك وسط تخوفات من تأثير الفيروس على مستويات الطلب على النفط بالأسواق، وقال محللون إن تفشي “كورونا” في الصين قد يخفض الطلب على الذهب الأسود في الربع الأول من 2020 بأكثر من 250 ألف برميل في اليوم، ما سينعكس على أسعار الخام.

المصدر: “تاس”