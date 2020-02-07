انجلترا – واصل مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تسجيل الأرقام التاريخية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه رقما جديدا اليوم الجمعة.

وتوج كلوب اليوم بجائزة مدرب الشهر (عن شهر يناير)، وهي المرة الخامسة التي ينال فيها الجائزة هذا الموسم، حيث سبق وأن تم اختياره كأفضل مدرب في أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر.

وأصبح بذلك، أول مدرب ينال الجائزة خمس مرات خلال موسم واحد.

وفاز ليفربول تحت إمرة كلوب في شهر يناير بخمس مباريات، من ضمنها الانتصار على توتنهام والغريم مانشستر يونايتد.

وبشكل عام، حصل كلوب الذي تولى مهامه في ليفربول عام 2015، على جائزة مدرب الشهر، في 8 مناسبات، مقابل 7 مرات لزميله الإسباني بيب غوارديولا، أحد أشهر مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

ويغرد ليفربول منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، ويتقدم بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات