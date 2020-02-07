مصر – أعلنت الحكومة المصرية عن تمكن قطاع الطيران المدني، من إنشاء شبكة أقمار صناعية تتكون من 22 محطة، و 8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري.

وأوضحت الحكومة، أن تكلفة الحماية الجوية بلغت نحو 10.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

وأضافت أنه تم افتتاح مطار برنيس في جنوب مدينة مرسى علم بمساحة 2530 فدانا، لاستيعاب 600 راكب/ ساعة، حيث يهدف المطار إلى زيادة الحركة السياحية بمدن ساحل البحر الأحمر، وتقريب المسافات الطويلة إلى حلايب وشلاتين، وتسهيل الربط بين القاهرة ومدن الجنوب.

ووصلت تكلفة تركيب نظام إدارة الحركة الجوية إلى نحو 947.9 مليون جنيه مصري كجزء من التغطية الردارية، بينما بلغت تكلفة رفع كفاءة مباني محطات الأقمار الصناعية على مستوى جميع المطارات بالجمهورية نحو 2.9 مليون جنيه.

المصدر: RT