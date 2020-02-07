ليبيا – أكد مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي أمس الخميس أن افريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد حول الملف الليبي في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة القارية الى الاضطلاع بدور طلائعي لاحتواء الازمة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنة 2011.

شرقي صرح لوكالة “الأنباء “الجزائرية عشية قمة مفوضية السلم و الامن حول ليبيا و الساحل المزمع تنظيمها غداً السبت بالعاصمة الاثيوبية ان افريقيا لا تتحدث حتى الان بصوت واحد ومن المتوقع الاعتماد على نتائج اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا وقمة برازافيل للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي من اجل ترقية التصور الافريقي حول هذا الملف.

وأشار شرقي إلى أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في تعزيز صوت افريقيا وحمل جميع الأفارقة على الحديث بصوت واحد، ؤكدا على الاهمية الجوهرية للاضطلاع البلدان الافريقية بهذا الملف.