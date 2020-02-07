سوريا – اوضح مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات جديدة، من دون أن يحدد الجهات التي ستكون مستهدفة، لكنه ألمح إلى أنها قد تكون على سوريا.

وأضاف جيفري في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع، بموجب مرسوم رئاسي اعتُمد العام الماضي، بسلطة فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يدعمون العملية السياسية، وبخاصة وقف إطلاق النار .. لذلك نحن ننظر في ما يمكننا القيام به حيال ذلك، ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم”، معربا عن قلقه الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تأييدها لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، في ردها على القصف المدفعي السوري لمواقع تركية في شمال غربي سوريا.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القصف السوري لمواقع تركية في محافظة إدلب بأنه “تصعيد خطير” وقال إن المسؤولين الأمريكيين “يدعمون في شكل تام أعمال الدفاع عن النفس المبررة التي قامت بها تركيا ردا على القصف”.

المصدر: أ ف ب