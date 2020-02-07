55 ألف جريمة بحق الأطفال في إفريقيا خلال 5 سنوات

55 ألف جريمة بحق الأطفال في إفريقيا خلال 5 سنوات

إفريقيا – شهدت مناطق النزاع في إفريقيا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، “55 ألف جريمة خطيرة” ضد الأطفال، وفق تقرير نشرته منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية الجمعة.

التقرير نشرته المنظمة قبل انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير/شباط الحالي.

وذكر التقرير أنه رغم وعود القادة الأفارقة بإنهاء الاشتباكات في القارة؛ إلا أن عشرات الآلاف من الأطفال تعرضوا للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي في السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح أنّ عدد الأطفال القتلى والجرحى تجاوز الـ11 ألفا، فيما تم تجنيد أو استغلال أكثر من 24 ألف طفل من قبل مجموعات مسلحة.

وأضاف أنّ قرابة 4 آلاف و600 طفل تعرض للاعتداء الجنسي خلال الفترة نفسها، حسب التقرير.

وشدد على أنّ 3 آلاف و500 مدرسة ومستشفى تعرض للاستهداف خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وطالبت المنظمة في تقريرها الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ خطوات أقوى لحماية الأطفال.

ومنظمة “أنقذوا الأطفال” (Save the Children) هي منظمة غير حكومية بريطانية تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم.

الأناضول