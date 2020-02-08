أسوشيتد برس: ترامب يصفي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده

أسوشيتد برس: ترامب يصفي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده

الولايات المتحدة – بعد قرار مجلس الشيوخ تبرئته وإنهاء قضية عزله قرر الرئيس الأمريكي طرد عدد من موظفي البيت الأبيض كانوا قد شهدوا ضده أثناء التحقيق في قضية عزله.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن البيت الأبيض استدعى المسؤول في مجلس الأمن القومي، ألكسندر فيندمان، وأبلغه بقرار طرده، كما تقرر أيضا طرد شقيقه يودجين، الذي اشتغل محاميا لدى البيت الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك طردت إدارة الرئيس الأمريكي ممثل الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون ساندليند.

وكان المتحدث باسم المكتب الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني غريشن، قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سعيد بانتهاء قضية عزله، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يدفع البعض ثمنا.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

المصدر: وكالات