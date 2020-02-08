فلسطين – أصيب شاب فلسطيني، السبت، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة “قفين”، قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في منطقة الصدر.

وأشارت إلى أنه تم تقديم العلاج الأولي للشاب المصاب قبل نقله إلى المستشفى، دون تفاصيل عن حالته الصحية.

في السياق، ذكر شهود عيان للأناضول، أن المواجهات اندلعت عقب تشييع الشاب الفلسطيني بدر نافلة (١٩ عاما) الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة.

والجمعة، استشهد نافلة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت في بلدة “قفين” بطولكرم، احتجاجا على “صفقة القرن” المزعومة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام مواجهات مع القوات الإسرائيلية احتجاجا على “صفقة القرن”.

والخميس، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بين القوات الإسرائيلية ومحتجين على الصفقة الأمريكية.

وفي ٢٨ يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأناضول