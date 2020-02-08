عمان – أكد البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، أن “صفقة القرن” اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل، وأكد رفضه لأي تسوية للصراع، لا يقبل بها الفلسطينيون.

وجاء في البيان الختامي عقب اجتماع الاتحاد الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، “نرفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس .. معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي”.

وشدد البيان على أن، “المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها”.

وأكد البيان على ضرورة أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.

المصدر: وكالات