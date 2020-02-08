ليبيا – قال مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي للحكومة الليبية مالك الشريف إن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج وصل إلى المملكة المغربية والتقى مع نظيره المغربي ناصر بوريطه.

الشريف أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن الجانبان شددا ضرورة أن تكون في ليبيا دولة موحدة وجيش قوي يحمي الحدود ويمنع انتشار السلاح ويوقف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن الجانبان نقاشا مجموعة من القضايا المشتركة أهمها رفض التدخل الخارجي ومحاولات الغزو التركي ورفض جلب المرتزقة الأجانب بالإضافة لمناقشتهم أخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة.

كما نوًه إلى أن الحويج أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية المغاربي بأن الحكومة الليبية ليست ضد مبادرات الدول الأوربية أو الدولية، مشيراً إلى أن المغرب قادر على لعب دور مع الأشقاء في الدول المغاربية لحل الأزمة الليبية.