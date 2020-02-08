الفلبين – يعتزم رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، إصدار أمر بإرسال إشعار إنهاء اتفاقية تواجد القوات الأمريكية الزائرة، إلى واشنطن، حسبما أفاد المتحدث الرئاسي، سلفادور بانيلو، امس الجمعة.

وقال بانيلو “من المقرر أن يتباحث دوتيرتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت، لكن جدول الأعمال لم يتحدد”.

ونقل المتحدث الرئاسي عن دوتيرتي قوله “سوف أصدر تعليماتي للأمانة التنفيذية بإبلاغ الأمانة الخارجية بإرسال إشعار إنهاء الاتفاق للحكومة الأمريكية”.

ولم يتضح بعد متى سيتم إرسال الإشعار.

وتوفر الاتفاقية غطاء قانونيا لدخول قوات أمريكية إلى الفلبين للمشاركة في مناورات تدريب مشتركة مع القوات الفلبينية.

وكان دوتيرتي قد هدد الشهر الماضي بإنهاء اتفاق القوات الزائرة لعام 1999 (في إف أيه) بعدما ألغت الحكومة الأمريكية تأشيرة السياحة للسيناتور رونالد ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطني السابق.

وكان ديلا روسا قد نفذ حملة صارمة لدوتيرتي ضد عصابات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف من المشتبه بأنهم تجار مخدرات ومستخدموها.

المصدر: د ب أ