ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يدرك أمور عدة لكنه لا يطبقها منها أن توزيع الثروة يتم عبر دستور وليس لملمة أشخاص وفقاً لقوله.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن من الأمور الأخرى التي لا يطبقها سلامة أن المسار السياسي وفقاً وتقيّداً بالاتفاق السياسي.

وأكد على أن المسار الأمني لن يكون بوابة لشرعنة ما وصفه بـ “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومنع هزيمته، مشدداً على أن الليبيون لن يقبلوا تكرار ما وصفه بـ”حكم العسكر” وغير ذلك هو شريك في التآمر بحسب تعبيره.

وإختتم قائلاً “مشكلتنا ليست في غسان سلامة الذي يقوم بدوره التآمري بإتقان، مشكلتنا في مجالس الدولة والنواب والرئاسي الذين لم يعترضوا ولو مرة واحدة على مقترحاته وخططه العبثية لتعقيد الأزمة في ليبيا دائما يلبونها، عليهم اتخاذ مواقف متشددة موازية لغضبه“.