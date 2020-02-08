ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

الجانبين ناقشا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والتجهيزات للقمة الأفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي من المقرر أن تعقد يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وأكد وزير الخارجية المغربي بحسب مكتب اعلام مجلس الدولة على أن المغرب التي تم فيها توقيع اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية لا تعترف إلا به إطاراً للعملية السياسية في ليبيا وأنها لا تعترف إلا بالأجسام التي وصفها بـ” الشرعية” المنبثقة عنه.

وأوضح أن استقبال عبدالهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية كانت بصفته مبعوثاً لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

كما اتفق الطرفان على تطوير التواصل وإجراء المزيد من المباحثات في الملفات ذات العلاقة بين البلدين.